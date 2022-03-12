Son dakika: Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Son dakika: Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

E.Y'nin (26) kullandığı 45 AHK 311 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü ile İ.D. (35), M.Ç. (30) ve R.Y. (33) ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan R.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

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