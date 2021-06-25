Son dakika: Manisa'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa ve Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa ve Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Salihli ve Ahmetli ilçeleri ile Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, ikametlerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Manisa'ya getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram