Son dakika... Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... MANİSA (İHA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - MANİSA (İHA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde Deaş terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında A. E, F.D, L.H, M.E, M.A, A.E ve Ş.E'nin DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övdükleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

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