Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
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Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman ve tarım alanlarında etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman ve tarım alanlarında etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Aşağı Bozkır ve Çatalköprü mahallelerinin sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekili arazilerde yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Vatandaşların da katıldığı 1,5 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yangında toplam yaklaşık 10 dönümlük orman ve tarım alanı zarar gördü.

Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü
Son dakika haber... Çıkan yangında 10 dönüm orman ve tarım alanı zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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