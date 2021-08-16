Son dakika: Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatipler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan