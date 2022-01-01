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Son Dakika | Manisa'da bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Manisa'da bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangında hasar oluştu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangında hasar oluştu.

Adnan Menderes Mahallesi 521 sokak üzerindeki 3 katlı binan terasından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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