Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve bir pikabın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve bir pikabın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İzmir - Uşak kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Salih Yüksel idaresindeki 26 EJ 449 plakalı otomobil, Selami Tayran'ın kullandığı 35 YF 672 plakalı pikaba çarptı. Kontrolden çıkan pikap, Murat Yıldırım'ın kullandığı 64 ABC 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle pikap, yağmur suyu tahliye kanalına devrilirken 64 ABC 047 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye İçkeçen (4), Ebru İçkeçen (26) ve Güllü Çelik (46) yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 20:05:27. #1.14#

title