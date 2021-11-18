Son Dakika | Manisa Büyükşehir, itfaiye eri Dönmez'i unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Demirci ilçesinde itfaiye birimlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 2012 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 28 yaşında yaşama veda eden itfaiye memuru Kasım Dönmez'in ailesi de unutulmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Demirci ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ile bir araya gelen İnal, Demir'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hüseyin Oktay İtfaiye Amirliği'ne geçildi. İtfaiye personeliyle bir araya gelen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Daire Başkanı İnal, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Demirci temaslarında, Manisa Belediyesi döneminde itfaiye müdürlüğü bünyesinde görev yaparken, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Kasım Dönmez de unutulmadı. Merhumun baba evini ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, kederli aileye sabır dileklerini iletti. Merhum Kasım Dönmez'i unutmayacaklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, anne ve babanın ellerinden öperek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. - MANİSA