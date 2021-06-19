Son Dakika | Manisa BŞB'de transfer sürüyor
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Son Dakika | Manisa BŞB'de transfer sürüyor

Son Dakika | Manisa BŞB'de transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transferin hızlı ekibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 takviye daha yaptı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transferin hızlı ekibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 takviye daha yaptı. Daha önce iç transferde Recep Doğrusöz'le sözleşme yenileyip, kadrosuna Mamak Belediyespor'dan Diante Watkins ile Mustafa Baki Görür'ü katan Manisa BŞB, Play-Off şampiyonu Semt77 Yalovaspor'dan Sercan Topçu ve Süper Lig ekibi Afyon Belediyespor'dan Ali Tuncer'i aldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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