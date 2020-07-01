Son dakika! Manisa BŞB Alican'ı takımda tuttu
Son dakika haberleri: TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde Alican Güney'in sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
01.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:44
TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde Alican Güney'in sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Alican, geçen sezonu 10.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.2 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile tamamladı. Antrenör Ceyhun Cabadak'la yola devam eden Manisa BŞB transferde daha önce guard Marcus Anthony Hall'la sözleşme yapmıştı.
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Kaynak: DHA