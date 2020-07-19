Son Dakika: MANİSA 2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor-TEKRAR
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Son Dakika: MANİSA 2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor-TEKRAR

Gelen son dakika haberlerine göre 2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor-TEKRARMANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor.

Son Dakika: MANİSA 2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor-TEKRAR
19.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:20

2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor-TEKRAR

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.

Nurten Güler'in Allahdiyen Mahallesi gözetleme kulesinde çalışan eşi, 38 yıl önce emeklilik dilekçesi vermek üzere Manisa'ya giderken, yanındaki arkadaşı ile trafik kazasında yaşamını yitirdi. Büyük acı yaşayan Güler, eşini kaybettikten sonra Salihli'ye hakim tepede yer alan gözetleme kulesinde göreve başlayıp, eşi gibi ormanları koruyor. Oğulları da Güler'e gönüllü olarak yardımcı oluyor.

'ORMANLARI GÖZETLEMEK HOŞUMA GİDİYOR'

Önce dikim sahasında işe başladığını eşinin ölümü sonrası da onun yerine Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde göreve devam ettiğini belirten Nurten Güler, Tam 38 yıldır da burada ormanları gözetliyorum. Yalnız çalıştığım için bazen canım sıkılıyor. Ben de en büyük destekçim olan çocuklarımı çağırıyorum. Dağları, ormanları gözetlemek hoşuma gidiyor ve bana huzur veriyor. Mahallede bana 'orman' diye hitap ederler. Sağ olsunlar, komşularım, mahalleli her zaman halimi hatırımı sorar. Bazen de bu kulede tek başıma kalmaktan korkup, korkmadığımı sorarlar. Ama ben bu işi çok seviyorum dedi.

Kurşunlu Kaplıcaları mevkisinde 2011 yılında çıkan ve 40 hektar alanın yanmasına neden olan yangını unutamadığını belirten Güler, Meslek hayatım boyunca unutamadığım anlardan biri de bu yangındı. Ben de çok derin izler bıraktı. Gerçekten çok kötü bir gündü. Dumanı görür görmez ilgili arkadaşları yönlendirdim ancak yangın bir anda zirveye ulaştı. Korkunç bir gündü. Bir bardak su içmeye dahi vaktim olmadı. O nedenle halen yangın çıkacak, diye çok korkarım. En ufak bir duman görsem hemen arkadaşlara kontrol ettiririm diye konuştu.

'SORUMLULUK SAHAMIZ 110 BİN HEKTAR'

Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın ise sorumluluk sahalarında Salihli'nin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin de yer aldığını söyledi. Salihli'nin 110 bin hektarlık sahası bulunduğunu belirten Aydın, yüzde 27'ye yakınının orman alanı ile kaplı olduğunu belirtti. Salihli'deki tek yangın gözetleme kulesinin Allahdiyen Mahallesi'nde olduğuna dikkat çeken Aydın, Burada çıkacak olan yangınlara ilk haberi verecek olan bu kulemizdir. Bu kulemizin vermiş olduğu ihbar neticesinde bütün ekiplerimiz harekete geçip, 12 dakika içinde yangına müdahale etmektedir dedi.

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Kaynak: DHA

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