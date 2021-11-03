Son dakika... Manhattan'da bölge savcılığı seçimlerini ilk defa siyahi bir aday kazandı

NEW ABD'de dün valilik seçimleriyle aynı anda yapılan bölge savcılığı seçimlerinde Demokrat aday Alvin Bragg, New York'un Manhattan kentinde yarışı kazandı.

Gece boyunca yarışı önde götürerek bugün zaferini netleştiren tecrübeli hukukçu Bragg, Manhattan'da seçilen ilk siyahi bölge savcısı oldu.

Kamu güvenliğiyle ilgili tüm sanıklar için adaleti eşit dağıtma vaadiyle kampanya yürüten 48 yaşındaki Bragg, yeniden aday olmayan Demokrat bölge savcısı Cyrus R. Vance Jr'ın yerini alacak.

Yeni Bölge Savcısı Bragg, New York Belediye Başkanlığı yarışını kazanan diğer siyahi Eric Adams'a bağlı New York Polis Departmanı ile (NYPD) yakın iş birliği içinde çalışacak.

Bragg, yılda on binlerce davaya bakan ve eski Başkan Donald Trump'la aile şirketi hakkında yüksek profilli bir soruşturma yürüten nüfuzlu hukuk biriminin ilk siyahi yöneticisi olacak.

Harvard Üniversitesinde hukuk eğitimi alan Bragg kampanya süresince verdiği mesajlarda, hafif düzeyde suç işleyen sanıklara hoşgörü göstereceğini belirterek, polise ve ofis savcılarına hesap verebilirliğin önemini vurgulamıştı.

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