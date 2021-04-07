Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR
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Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında mangal yapıldığı sırada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında mangal yapıldığı sırada yangın çıktı. Apartmanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre çatı katında yaşayan Suriyeli aile terasta mangal yaktı. Alevler çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Apartmanda yaşayanlar binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR
Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR
Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR
Son Dakika | MANGAL YAKARKEN ÇATIYI YAKTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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