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Son dakika! Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

Son dakika haberleri... İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Son dakika! Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu
28.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:39

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu

FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

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