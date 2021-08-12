Son dakika... Manavgat yangını sonrası vatandaşlar kendilerine yardım eli uzatanlara minnettar

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evleri ve malları zarar gören vatandaşlar yaralarının sarılmaya başlamasıyla umutlarını hiç yitirmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evleri ve malları zarar gören vatandaşlar yaralarının sarılmaya başlamasıyla umutlarını hiç yitirmedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, havadan ve karadan 10 gün süren müdahale sonucunda söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir yandan da yaraların sarılması için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından zarar görenler ise verilen destekle umutlarını hiç kaybetmedi.

Yangından büyük oranda etkilenen Manavgat merkeze bağlı Iğrışlar ve Tilkiler mahallesi sakinleri de hasar tespiti sonrası yıkım çalışmasına başlanan evlerini izlerken duygusal anlar yaşadı.

"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun"

Evinde yıkım çalışmasına başlanan 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan, yıllarca birikim yaparak yaptıkları evinin yanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yaralarının çok büyük olduğunu aktaran Doğan, "Tek güvencemiz devletimiz. Yiyecek, içecek ve eşya yardımları sürekli geliyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bugünlerimize de şükür. Dakikalar içinde el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım ve çocuklarımın fotoğrafları yandı. Siz gazeteciler bu zor günlerde bizlerin acısını ve dertlerini paylaştınız. Bizim sesimiz oldunuz. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

"Evimizden bir iğne dahi kurtaramadık"

Yangın gecesi büyük bir panikle uyanan ve akrabaları tarafından güvenli bölgeye götürülen Hasan Özden, yaklaşık 22 yıl önce evinin bir bölümünün yandığını söyledi.

Sonrasında komşularının desteğiyle onarılan evini, bu yangında kurtaramadığını vurgulayan Özden, "Emek emek yaptığımız evimizden bir iğne dahi kurtaramadık. İkinci defa evimiz yandı. Her şeyimiz kül oldu. Kaderimiz böyleymiş. Takdir devletimizin, milletimizin. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ama umutluyuz. İnşallah, devletimiz yeni evimizi yapıp, bize teslim edecek." diye konuştu.

"Yangından tek kurtardığım üzerimdeki kıyafetlerim"

Yangında evi kullanılamaz hale gelen 70 yaşındaki Hasan Demir ise yıllarını verdiği evinin ve ağaçlarının gözleri önünde yanmasını çaresizlikle izlediğini kaydetti.

Dağdan gelen yangınla beş dakika içinde her şeyini kaybettiğini belirten Demir, "Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangında, 20 hayvanım telef oldu. Üç ay önce aldığımız çamaşır makinamız yandı. Canımızı zor kurtardık. Yangından tek kurtardığım üzerimdeki kıyafetlerim. Bizlere yangının ilk gününden bu yana her türlü yardım yapıldı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca