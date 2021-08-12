Son dakika... Manavgat yangını sonrası vatandaşlar kendilerine yardım eli uzatanlara minnettar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Manavgat yangını sonrası vatandaşlar kendilerine yardım eli uzatanlara minnettar

Son dakika... Manavgat yangını sonrası vatandaşlar kendilerine yardım eli uzatanlara minnettar
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evleri ve malları zarar gören vatandaşlar yaralarının sarılmaya başlamasıyla umutlarını hiç yitirmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evleri ve malları zarar gören vatandaşlar yaralarının sarılmaya başlamasıyla umutlarını hiç yitirmedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, havadan ve karadan 10 gün süren müdahale sonucunda söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir yandan da yaraların sarılması için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından zarar görenler ise verilen destekle umutlarını hiç kaybetmedi.

Yangından büyük oranda etkilenen Manavgat merkeze bağlı Iğrışlar ve Tilkiler mahallesi sakinleri de hasar tespiti sonrası yıkım çalışmasına başlanan evlerini izlerken duygusal anlar yaşadı.

"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun"

Evinde yıkım çalışmasına başlanan 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan, yıllarca birikim yaparak yaptıkları evinin yanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yaralarının çok büyük olduğunu aktaran Doğan, "Tek güvencemiz devletimiz. Yiyecek, içecek ve eşya yardımları sürekli geliyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bugünlerimize de şükür. Dakikalar içinde el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım ve çocuklarımın fotoğrafları yandı. Siz gazeteciler bu zor günlerde bizlerin acısını ve dertlerini paylaştınız. Bizim sesimiz oldunuz. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

"Evimizden bir iğne dahi kurtaramadık"

Yangın gecesi büyük bir panikle uyanan ve akrabaları tarafından güvenli bölgeye götürülen Hasan Özden, yaklaşık 22 yıl önce evinin bir bölümünün yandığını söyledi.

Sonrasında komşularının desteğiyle onarılan evini, bu yangında kurtaramadığını vurgulayan Özden, "Emek emek yaptığımız evimizden bir iğne dahi kurtaramadık. İkinci defa evimiz yandı. Her şeyimiz kül oldu. Kaderimiz böyleymiş. Takdir devletimizin, milletimizin. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ama umutluyuz. İnşallah, devletimiz yeni evimizi yapıp, bize teslim edecek." diye konuştu.

"Yangından tek kurtardığım üzerimdeki kıyafetlerim"

Yangında evi kullanılamaz hale gelen 70 yaşındaki Hasan Demir ise yıllarını verdiği evinin ve ağaçlarının gözleri önünde yanmasını çaresizlikle izlediğini kaydetti.

Dağdan gelen yangınla beş dakika içinde her şeyini kaybettiğini belirten Demir, "Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangında, 20 hayvanım telef oldu. Üç ay önce aldığımız çamaşır makinamız yandı. Canımızı zor kurtardık. Yangından tek kurtardığım üzerimdeki kıyafetlerim. Bizlere yangının ilk gününden bu yana her türlü yardım yapıldı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şahan Gökbakar Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Manavgat yangını sonrası vatandaşlar kendilerine yardım eli uzatanlara minnettar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:05:28. #1.14#

title