Son dakika! Manavgat'taki yangınların ardından Bolu'ya dönen "ateş savaşçıları" yaşadıklarını anlattı
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Son dakika! Manavgat'taki yangınların ardından Bolu'ya dönen "ateş savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

Son dakika! Manavgat'taki yangınların ardından Bolu'ya dönen 'ateş savaşçıları' yaşadıklarını anlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından Bolu'ya dönen itfaiye çalışanları, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından Bolu'ya dönen itfaiye çalışanları, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Kente dönen itfaiye personelleri için İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Ekrem Serin, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli ve aileler katıldı.

İtfaiye aracından inen Ersin Kazan ve Bekir Sınmaz, aileleriyle sarılarak hasret giderdi. İtfaiye çalışanları da yangınlarla kahramanca mücadele eden mesai arkadaşlarını tebrik etti.

Belediye Başkan Vekili Serin ise görevlerini tamamlayan itfaiyecilere teşekkürlerini iletti.

"Tarif edilemez mücadele vardı"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Ersin Kazan, bölgenin cehennem yeri gibi olduğunu belirterek, "Mutlu musunuz, evet mutluyuz, yangını söndürdük. Hüzünlü müyüz, evet, arkamızda büyük büyük dağlar, börtü böcekler ve yanan evleri bırakıp geldik. İki duyguyu aynı anda yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Kazan, "Orada sivil halkın, devletin bütün mücadelesiyle karşılaştık, tarif edilemez mücadele vardı. Orada 60 yaşındaki amcanın elindeki çomakla ateşlere vurmasını, dağın başında bizlere dondurma getirmelerini unutamayız. Orada tarif edilemez mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

Yangının hızlı şekilde büyüdüğünü, kontrol altına almakta zorlandıklarını anlatan Kazan, şunları söyledi:

"Yangın bir köye yaklaşmıştı, biz de köydeki evleri kurtarmak için yola çıktık. Köyün girişine vardığımızda köylüler, köye girmememizi istedi. Köyün tek girişinin ve çıkışının olduğunu, yangının girişi kapatabileceğini ve alevlerin içerisinde kalabileceğimizi söylediler. Yine de köye girerek, kurtarabildiğimiz kadar evi kurtarmaya çalıştık."

Gündoğmuş ve Kızıldağ mevkisindeki orman yangınlarının 11 gün sonra söndürüldüğünü aktaran Bekir Sınmaz ise "İlk gittiğimizde yolda yatan köpek vardı, durduk su verdik. O köpeği o halde gördükten sonra yangının ne kadar büyük olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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