Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması

Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınların etkilediği alan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınların etkilediği alan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Harita Mühendisliği Bölümü'nün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekibin, optik ve termal uydu verilerine dayalı olarak analizler yaptığı vurgulanan açıklamada, yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.

Alanlarda yüzey sıcaklığı 95 dereceye ulaştı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından servis edilen 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 OLI uydu görüntüleri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen 30 Temmuz 2021 tarihli Sentinel-2 uydusu görüntüleri üzerinden görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sentinel-2 görüntüsünün analizi neticesinde yangından dolayı etkilenen alanlar, yanma şiddetine göre düşük, orta yüksek, orta düşük ve düşük yanma şiddeti olarak sınıflandırılmış ve tematik harita üretilmiştir. 30 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat bölgesinde toplam 30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edilmiştir. 31 Temmuz 2021 tarihli Landsat-8 uydu görüntüsü üzerinden yapılan analizlerde, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki durum ve etkilenen alanlar net şekilde görülmektedir. Landsat-8 termal görüntüsünün analizi neticesinde yangın hadisesinin yaşandığı bölgede, aktif yangınların görüntülendiği alanlarda yüzey sıcaklığının 95 dereceye ulaştığı görülürken, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında olduğu görüldü."

Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması
Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması
Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:01:04. #1.14#

title