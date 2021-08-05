Son dakika... Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor
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Son dakika... Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalardaki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalardaki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Birçok mahalleye de sıçrayan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Ahmetler, Beydiğin, Kızılağaç, Sırtköy bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler, gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışması yaptı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla yeniden başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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