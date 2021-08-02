Son dakika: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.

Taşağıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kadar ulaşan alevler, Beydiğin Mahallesi'nin etrafında etkili oldu. Ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için önlem aldı.

Ormanlık alandaki alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. D-687 kara yolunun iki tarafında da alevler etkili olunca araçlar yoldan geçmekte zorlandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:15:58. #1.15#

title