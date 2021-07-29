Son dakika haberi! MANAVGAT DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR
Son dakika gündem haberi... Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı.
Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanenin tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan hastalar Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı