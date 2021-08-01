Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
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Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)

Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ, ZOR ANLAR YAŞADILARAntalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ, ZOR ANLAR YAŞADILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi. Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alandaki mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı. Alevlerin kara yolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük Yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.


Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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