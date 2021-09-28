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Son Dakika | Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Side Mahallesi'nde İ.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Side Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kök skunk, 50 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 12 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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