Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
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Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.'nin kullandığı 07 ALR 542 plakalı otomobile, seyir halindeki Alican S.'nin kullandığı 07 AIY 756 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaya geçidinden refüjü ve karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri birimi kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kavşağa ters şeritten girmek için araçların geçmesini beklediği, hareket ettiği sırada hızla gelen ticari aracın otomobile çarparak yolun karşısına geçirdiği, karşı şeride geçen otomobilin hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Son dakika: MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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