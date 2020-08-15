Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde döner kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika! Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
15.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:01

Antalya'nın Manavgat ilçesinde döner kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ilıca Mahallesi'ndeki bir kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametine gitmekte olan Serkan Doğru'nun kullandığı 34 CIR 518 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Erdal Aslan'ın kullandığı 07 LUB 05 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Serkan Doğru'nun kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Duygu Özoğlu Doğru ve Elis Doğru yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza öncesi döner kavşağa giren 07 CIR 518 plakalı otomobil, yanında bulunan bir aracın kırmızı ışıkta durmasına rağmen durmayıp yoluna devam edince 07 LUB 05 plakalı otomobile çarptığı görülüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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