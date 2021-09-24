MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydan gelen trafik kazasında aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü Yusuf G. (38) hayatını kaybetti.

Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 Karayolu'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Yusuf G.'nin kullandığı 80 ACP 346 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden Y.A.'nın kullandığı 20 ACL plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun şoför kabini içeri göçtü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, bölge trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Yusuf G., itfaiye ekipleri tarafından şoför mahalli kesilerek ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf G. götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, D-400 Karayolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapalı kaldı.