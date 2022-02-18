Son dakika... Manavgat'ta, ormanda 3 farklı noktada yangın çıkaran sanığa 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semih Kuloğlu'nun 'kasten orman yakma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, önce 12 yıl hapis, 1000 gün adli para cezasına, orman yakma eylemini birden fazla gerçekleştirdiği için cezayı 4'te 1 oranında artırarak, sanığı 15 yıl hapis ve 1250 gün adli para cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti adli para cezasını toplam 25 bin lira olarak belirlerken, sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.