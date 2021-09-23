Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Son dakika haberi... KARA PERSONELİ HELİKOPTERLE TAŞINIYORAntalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

KARA PERSONELİ HELİKOPTERLE TAŞINIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisindeki ormanda çıkan yangına, 17 arazöz ve su tankerinin yanı sıra 10 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Sarp ve kayalık arazide çıkan yangına karadan müdahale eden yer ekipleri belli bir noktadan sonra hareket edemiyor. Ekiplerin ulaşamadıkları bölgeye ise orman görevlileri helikopterlerle taşınıyor. Örtü yangını şeklinde devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.


Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:11:03. #1.17#