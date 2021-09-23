Son dakika... Manavgat'ta orman yangını (2)

KARA PERSONELİ HELİKOPTERLE TAŞINIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisindeki ormanda çıkan yangına, 17 arazöz ve su tankerinin yanı sıra 10 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Sarp ve kayalık arazide çıkan yangına karadan müdahale eden yer ekipleri belli bir noktadan sonra hareket edemiyor. Ekiplerin ulaşamadıkları bölgeye ise orman görevlileri helikopterlerle taşınıyor. Örtü yangını şeklinde devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.