Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI
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Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kırsal alan yangınında 9 dönüm zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kırsal alan yangınında 9 dönüm zarar gördü.

Bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat Sarılar Mahallesi Büyük Şelale yakınında özel bir mülkiyette henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, su tankeri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı ve 2 arazöz müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgeden geçen yüksek gerilim hatlarındaki enerji akışı da kesildi.

Yangın sırasında jandarma tarafından Sarılar'dan Oymapınar Barajı'na giden yol bir süre trafiğe kapatılırken, yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik akışı kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Yangında 9 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI
Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI
Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI
Son Dakika | MANAVGAT'TA KIRSAL ALAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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