Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI - Haberler
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Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastik bayiliği yapan bir iş yerine yangın çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastik bayiliği yapan bir iş yerine yangın çıktı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, iş yeri içerisinde bulunan otomobiller ve lastikler vatandaşların da yardımı ile çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Dün saat 2000 sıralarında Manavgat D-400 karayolu üzeri, Hatipler Mahallesi'nde bulunan Mutlu Önal'a ait lastik bayiliği yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, iş yerinin içerisinde bulunan otomobilleri ve lastikleri çıkararak yanmalarını engelledi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, mutfak ve depo kısmında etkili olan yangının çıkış nedeninin iş yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin sonucu tespit edilmesi bekleniyor.

Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI

Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI

Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI

Son dakika! MANAVGAT'TA İŞ YERİ YANGINI
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