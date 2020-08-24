Son Dakika | Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
24.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:35
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karabük köyüne bağlı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, yangın söndürme helikopteri, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında, bir hektar orman alanı zarar gördü.
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Kaynak: AA