Son dakika! Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

Yangın, Karabük Mahallesi Yeşil Vadi mevkiinde saat 14.40 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 1 helikopter, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi müdahale etti. 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınabilen ve 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA