Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)
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Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)

Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇOLAKLI'DA TEDİRGİN BEKLEYİŞManavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgarın da etkisiyle sürüyor.

ÇOLAKLI'DA TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Çolaklı bölgesinde etkisini artıran alevler nedeniyle orman bölge müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti.

'SABAHA KADAR UYAMAYACAĞIM'Çolaklı Mahallesinde yaşayan Ayşe Aktaş, hayvanlarının yanında beklediğini söyledi. Sabaha kadar ahırdaki keçi ve ineklerini korumak için uyumayacağını belirten Aktaş, "Korktuk ama mal da canın yongası. Mecburen onları bekleyeceğim. Başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Öte yandan, yanan alana çok yakın noktada muz seralarının olduğu, yangının rüzgarın da etkisiyle birlikte seralara doğru ilerlediği görüldü.


Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)
Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)
Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)
Son dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (17)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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