Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı

Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Karabük Yenişehir GSK'yi 47-24 gibi net bir skorla mağlup etti.

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Karabük Yenişehir GSK'yi 47-24 gibi net bir skorla mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi 27. haftasında Başkent'te Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, mücadeleyi 47-24 kazandı. Yeşil-beyazlılar aldığı galibiyet ile ligde ikinciliğini koruyarak liderle olan yakın takibini sürdürdü. Başkent ekibinde Batuhan Ömer 8 golle skora en çok katkı veren isim oldu.

Bir üst lige sadece 3 maç kaldı

Ligde galibiyet serilerine devam ettiklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Önümüzde sadece 3 maç kaldı. Bu kalan maçları da galibiyetlerle tamamlayarak önümüzdeki sezon bir üst ligde boy göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Matematiksel olarak şampiyon olma durumumuz hala var. Kalan maçlarda galip gelip liderin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı
Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:21:55. #1.15#

title