Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi
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Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Korona aşısı karşıtları, 11 Eylül'de Maltepe'de miting düzenlemeye hazırlanıyordu. Maltepe Kaymakamlığı ise yapılması planlanan mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi.

Kovid-19 aşısı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de miting düzenlemeye hazırlanıyordu. Söz konusu mitinge Maltepe Kaymakamlığı'ndan izin çıkmadı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

"SALGINLA MÜCADELEYİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR"

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Kovid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''

Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (2)
ADIM_YEŞİL : PARTİ KONGRESİ DÜZENLER GİBİ MİTİNG YAPILSIN...
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
NİHAT SERTEPE: gerçeklerin yayılmasından korkuyorlar.
Cevap Yaz 16 30 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi - Haberler
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