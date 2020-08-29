Son dakika! MALTEPE'DEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika gelişmesine göre Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA