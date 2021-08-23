Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
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Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!

Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ülkemizin batı ve güney kesimlerinde etkili olan yangınlar kontrol altına alınmıştı. Ancak zaman zaman yangınlar çıkmaya devam ediyor. Bugün gündem olan Maltepe yangını haberleri sonrası Kaz Maltepe'de yangın mı var ve Maltepe yangın son durum gibi konular merak edildi.

Orman yangınları kontrol altına alınmasına rağmen zaman zaman yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yangın haberi de bugün Maltepe'den geldi. Sosyal medya paylaşımları ile gündem olan gelişme sonrası Maltepe'de yangın mı var, Maltepe yangın son durum ne, merak edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MALTEPE'DE YANGIN MI VAR?

Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor

Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!
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