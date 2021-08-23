Son dakika! Maltepe'de yangın mı var? Maltepe yangın son durum!

Ülkemizin batı ve güney kesimlerinde etkili olan yangınlar kontrol altına alınmıştı. Ancak zaman zaman yangınlar çıkmaya devam ediyor. Bugün gündem olan Maltepe yangını haberleri sonrası Kaz Maltepe'de yangın mı var ve Maltepe yangın son durum gibi konular merak edildi.