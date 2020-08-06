Son dakika... Maltepe'de vatandaştan kaymakama... "Maske takın diyoruz, bize kızıyorlar" Son dakika haberine göre MALTEPE Kaymakamı Metfun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu birlikte semt pazarları ve alışveriş merkezlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

MALTEPE Kaymakamı Metfun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu birlikte semt pazarları ve alışveriş merkezlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Kaymakam Metfun Dallı, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

İLÇEMİZDE 110 KİŞİ VE 30 EKİPLE DENETİMLERDEYİZ

Kaymakam Metfun Dallı, denetimlerle ilgili şunları söyledi:

"Bugün İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda bütün Türkiye de olduğu gibi ilçemizde de semt pazar yerleri, konaklama tesisleri, spor tesisleri, camiilerimiz, ulaşım vasıtaları, taksi, toplu taşıma araçlarını ve alışveriş merkezlerinde şu ana kadar yaptığımız en geniş çaplı denetimi yapıyoruz. İlçemiz de şu andan itibaren 110 kişi ve 30 yakın ekiple çeşitli kurularımızla sahadayız. Bütün gün akşama kadar hatta gece saat 24 kadar denetimlerimiz devam edecek. Belediyemiz ve zabıtamız bütün personelleriyle bu denetimin içerisinde yer alıyor. Tabii ki de amacımız ceza kesmek değil öncelikle vatandaşlarımızı uyması gereken tedbirler konusunda maske, mesafe, hijyen ve temizlik konularında uyarmak bu hassasiyeti diri tutmak. Israrla uyarlarımıza uymayan vatandaşlara ise gerekli kanunları yerine getirerek cezai işlem uygulayacaklar. Şu an kadar denetimlerimize vatandaşlarımız büyük çoğu kurallara çalıştığı ve uyduğunu gösteriyor."

MASKESİZ ÇOK DOLAŞAN İNSAN VAR

Denetim sırasında alışverişe gelen bir kadın Kaymakama Dallı'ya, 'Sayın Kaymakamın maskesiz çok dolaşan insan var. Biz ikaz ediyoruz ama bizlere kızıyorlar. Biz 'lütfen maskenizi takınız' diye uyarılarda bulunuyoruz. Kendimizi değil hepimizi korumalıyız" dedi

- İstanbul

Kaynak: DHA