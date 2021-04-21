Son dakika... Maltepe'de 'sinyal kesici' cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada
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Son dakika... Maltepe'de 'sinyal kesici' cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

Son dakika... Maltepe'de 'sinyal kesici' cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Maltepe ilçesinde sinyal kesici (jammer) cihaz kullanarak, kapılarının kilitlenmesini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sinyal kesici (jammer) cihaz kullanarak, kapılarının kilitlenmesini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde otodan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Otomobillerden gerçekleştirilen hırsızlık yönteminin benzerlik taşıdığını belirleyen emniyet ekipleri, zanlı ya da zanlıların 'jammer' diye tabir edilen sinyal kesici cihaz ile araçların kapılarının uzaktan kumandayla kapanmasını engellendiklerini belirledi. İlk olarak hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın eşkal güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Zanlının E.B. adlı Gürcistan uyruklu bir kişi olduğunu saptayan polis, 16 Nisan tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli E.B., İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde başka bir otomobilden aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında 1 el telsizi, 1 kalem görünümünde delici metal alet ve 1 laptop ele geçirildi. Gürcistan uyruklu şüpheli ile ilgili geriye dönük yapılan araştırmalarda, 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 11 ayrı "açıktan hırsızlık" suçların faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 17 Nisan'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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