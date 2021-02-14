Maltepe'de kar lastiği olmayan otomobilin zor anları kamerada
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Maltepe'de kar lastiği olmayan otomobilin zor anları kamerada

14.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:49
Maltepe'de kar lastiği olmayan otomobilin zor anları kamerada

MALTEPE'de aralıksız yağan karın ardından buz tutan yolda kayan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de aralıksız yağan karın ardından buz tutan yolda kayan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da dün geceden başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Seyrantepe Sitesi Yolu'nda buz tutan yolda otomobiliyle ilerlemeye çalışan bir sürücü zor anlar yaşadı. Kar lastiği takılı olmayan aracın ilerlemekte zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

(Fotoğraf)


- İstanbul
Maltepe'de kar lastiği olmayan otomobilin zor anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze ŞİMŞEK

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