Maltepe'de kar lastiği olmayan otomobilin zor anları kamerada
14.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:49
MALTEPE'de aralıksız yağan karın ardından buz tutan yolda kayan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.
MALTEPE'de aralıksız yağan karın ardından buz tutan yolda kayan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da dün geceden başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Seyrantepe Sitesi Yolu'nda buz tutan yolda otomobiliyle ilerlemeye çalışan bir sürücü zor anlar yaşadı. Kar lastiği takılı olmayan aracın ilerlemekte zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
(Fotoğraf)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze ŞİMŞEK