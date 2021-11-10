Son dakika: Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika: Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 2. katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Restoranın kapalı olduğu öğrenilirken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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