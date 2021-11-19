Son dakika: Maltepe'de hasta babasının da yaşadığı evi ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, astım ve kalp rahatsızlığı bulunan babasının da yaşadığı evi ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göksun Sokak'ta bulunan iki katlı evin giriş katında yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, evin içinde dumandan etkilenen astım ve kalp rahatsızlığı bulunan Fahri H'yi kurtardı.

Görgü tanıkları ve baba Fahri H'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, evi yaktığı iddia edilen oğlu Serkan H'yi gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Fahri H, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Mine Oy, köpeklerinin sesinden dolayı sokağa çıktığını belirterek, "İçeride duman vardı. Babası daha önce kalp krizi geçirmişti. Çocuk da sinir anında çakmağı mı çaktı, bilmiyorum." diye konuştu.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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