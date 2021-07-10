Son dakika: Maltepe'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Son dakika: Maltepe'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika: Maltepe'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Maltepe'de karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İdealtepe Mahallesi Yasa Sokaktaki ikametlerinde, 11 yıllık evli olduğu eşi Deniz F.'yi aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Ü.F, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ü.F'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Ü.F'nin ifadesinde uzun süredir eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını, bir keresinde kendisini tutamayarak eşine fiziki şiddet uyguladığını, bu nedenle olay günü yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bir çocuk annesi Deniz F, dün gece Maltepe İdealtepe Mahallesi Yasa Sokaktaki bir apartman dairesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olaydan sonra kaçtığı belirlenen Deniz F'nin kocası şüpheli Ü.F'yi Beykoz'da gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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