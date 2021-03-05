Son dakika! Maltepe'de çaldığı otobüsü Beyoğlu'nda bırakan sanık 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan tutuklu sanık hakkında "gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Özay Arslan'ın sorumlu olduğu otobüs firmasına ait İETT adına çalışan özel halk otobüsünü, şoför Cuma Ali Kaya'nın 8 Şubat'ta akşam saatlerinde Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı.

Müştekinin daha sonra geldiğinde otobüsün yerinde olmadığını görerek polise ihbarda bulunduğu kaydedilen iddianamede, araştırmada, sanık Ali Volkan Çamur'un hava valfini açarak otobüsün içine girdiği ve anahtarı alarak aracı çalıştırdığı aktarıldı.

Sanığın, otobüsü Beyoğlu Tünel mevkisinde terk ettiği kaydedilen iddianamede, yakalanan sanık Çamur'un savunmasında, otobüsü acil bir işi olduğu için aldığını ancak işin ne olduğunu söyleyemeyeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Sanık Çamur'un, müştekinin sorumlu olduğu firmaya ait 34 GA 4883 plakalı İETT adına çalışan özel halk otobüsünü, park edilen yerden, elde haksız bulundurulan bir anahtarla çaldığı vurgulanan iddianamede, olay nedeniyle müştekilerin sanıktan şikayetçi olduğu anlatıldı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Ali Volkan Çamur'un "gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ali Volkan Çamur ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz