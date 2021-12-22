Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Maltepe'de bir sitenin bahçesinde bulunan 3 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir sitenin bahçesinde bulunan 3 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde sitede oturan Sümeyye Kanarya, 34 VD 1981 plakalı otomobilini çalıştırmak isterken, araç aniden alev aldı. Yangın kısa sürede park halinde bulunan 34 EIT 757 plakalı cipe ve 34 BRV 806 plakalı otomobile de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında zarar gören araçların 2'si kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Sümeyye Kanarya, aracı çalıştırırken birden alev aldığını ve ardından patlayacak gibi olduğunu ve çok korktuğunu söyledi.

Öte yandan araçların yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarınca kaydedildi.

Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir sitedeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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