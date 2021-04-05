Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM
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Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, alkollü olarak kaza yaptığı iddialarıyla ilgili, "Eve giderken Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı.

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, alkollü olarak kaza yaptığı iddialarıyla ilgili, "Eve giderken Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum" dedi.

Maltepe Belediyesi'nden geçtiğimiz gün yapılan yazılı açıklamada ise kazayı N.E.A. adlı personelin yaptığı açıklanmıştı.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı iddia edildi. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini ileri sürdü.

"ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM"

İddiaların odağındaki Ali Kılıç, Maltepe Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanın 26 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiğini belirten Başkan Kılıç, 'Şahsımla ilgili geçtiğimiz Ağustos ayında karıştığım bir trafik kazasını aradan aylar geçmesine rağmen köpürterek, kurumumuzu yıpratmaya çalışanlarla ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kaza 26 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Ben de aynı günün sabahında bir göz operasyonu geçirmiştim. Sizlere doktor imzalı ve hastane giriş kayıtlarını belgeleriyle sunuyorum. Doktorlarımızın raporları burada. Öğleden sonra saat üçe, dörde kadar oradan ilaç alarak çalışmalarıma devam ettim. Her hafta düzenli gerçekleştirdiğimiz başkan yardımcılarımla haftalık toplantımıza başkanlık ettim" şeklinde konuştu. Kılıç, 'Bu doktorumuzun bana yazdığı reçete, o gün operasyon geçirdiğime dair belgedir. Bu da ertesi gün de tekrar kontrole gittiğime dair belgedir. Tarihleri burada var. İsteyen arkadaşlara verebilirim. Bu göz operasyonunda sonra rutin olarak belediye başkan yardımcılarımızla, teknik kadromuzla beraber yaptığımız bir toplantıya katılma fırsatım oldu. Toplantı bittiğinde şoförüm izinliydi. Eve giderken Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma veya hayati tehlike meydana gelmedi. Aracın tamponu hasar görmüştü. Toplantımızın çıkışına denk geldiğinden, özel kalem müdürüm, başkan yardımcılarım ve basın çalışanı arkadaşlarımın kullandıkları araçlarda konvoy halinde bana eşlik ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN ARAÇ TAMİRAT BEDELİ 37 BİN TL'DİR"

"Kazaya karışan beyaz araca eşlik eden de bir grup vardı ve bize uzlaşma talebinde bulundu" diyen Kılıç, "İddia edildiği gibi olay yerinden uzaklaşmak yok. Kaza yerine polis ve ambulans da geldi. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tespiti üzerine ayrıldılar. Taraflarca anlaşma sağlanmasının ardından ekibim aracın tamirat bedeli ile ilgili detayları yani gerekli havale ve EFT işlemleri için alanda kaldılar. Servis edilen görüntüler de kazanın hemen ardından çekilmedi. Anlaşma sağlanıp karşılıklı geçmiş olsun temennileri alındıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde çekildi. Yapılan araç tamirat bedeli 37 bin TL'dir. Belgesi de burada, temin etmek isteyen her arkadaşla paylaşabiliriz. İddia edildiği gibi birilerinin çanak tutup köpürte köpürte anlattığı gibi kimseye 300 milyar teklif edilmediği gibi, böyle bir şeye de tenezzül edilmemiştir. Arabanın zaten kendisi 300 bin lira. Üstelik uzlaşma talebi de karşı taraftan teklif edildi" şeklinde konuştu,

MALTEPE BELEDİYESİ: KAZAYI N.E.A ADLI PERSONELİMİZ YAPTI

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kazayı N.E.A adlı personelin yaptığı açıklanmıştı.

Yazılı açıklamada, "Basın ve yayın müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından belediye başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur" ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM
Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM
Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM
Son dakika haberleri: MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ: ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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