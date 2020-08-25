Son Dakika: Malkara'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi: Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan, anız ve ayçiçek tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan, anız ve ayçiçek tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Alaybey Mahallesi girişindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisi ile büyüyen alevler, daha sonra anız ve ayçiçek tarlasına sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Kaynak: AA