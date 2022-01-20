Son dakika... Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağına izin vermedi

Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağın geçişine izin vermedi.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün, 80 askeri taşıyan A400M Airbus uçağının Mali hava sahasını kullanamadığı için Kanarya Adaları üzerinden uçtuğu belirtildi.

Almanya'dan havalanan uçağın Nijer'in başkenti Niamey'deki lojistik merkezine gittiği kaydedildi.

Mali, hava sahasını bir süredir Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) uçuşlarına kapattı.

Alman Savunma Bakanlığından hafta başında yapılan açıklamada, Mali'nin geçen haftadan bu yana insansız hava araçları da dahil MINUSMA'ya ait birçok uçuşu engellediği duyurulmuştu.

Alman askeri uçağının uçuşuna da MINUSMA'da görev yaptığı için izin verilmediği tahmin ediliyor.

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimi 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) zirvesinde, bu ülkelerin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.