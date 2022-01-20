Son dakika... Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağına izin vermedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağına izin vermedi

Son dakika... Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağına izin vermedi
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağın geçişine izin vermedi.

Mali, hava sahasını kullanmak isteyen Alman askeri uçağın geçişine izin vermedi.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün, 80 askeri taşıyan A400M Airbus uçağının Mali hava sahasını kullanamadığı için Kanarya Adaları üzerinden uçtuğu belirtildi.

Almanya'dan havalanan uçağın Nijer'in başkenti Niamey'deki lojistik merkezine gittiği kaydedildi.

Mali, hava sahasını bir süredir Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) uçuşlarına kapattı.

Alman Savunma Bakanlığından hafta başında yapılan açıklamada, Mali'nin geçen haftadan bu yana insansız hava araçları da dahil MINUSMA'ya ait birçok uçuşu engellediği duyurulmuştu.

Alman askeri uçağının uçuşuna da MINUSMA'da görev yaptığı için izin verilmediği tahmin ediliyor.

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimi 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) zirvesinde, bu ülkelerin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Twitter, Almanya, Nijer, Alman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title