Son dakika! Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü
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Son dakika! Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü

13.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:42
Son dakika! Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü

Son dakika haber... Mali'de ordu birliklerine düzenlenen 2 ayrı saldırıda 12 asker yaşamını yitirdi.

Mali'de ordu birliklerine düzenlenen 2 ayrı saldırıda 12 asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan açıklamaya göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece ordu birlikleri, Burkina Faso sınırındaki Mopti kentinde saldırıya uğradı ve 9 kayıp verdi.

Bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerin bu sabah uğradığı saldırıda da 3 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı.

Askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 9 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda, 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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