Son dakika... Mali'de bombalı saldırıda 3'ü ağır 12 Alman askeri yaralandı
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Son dakika... Mali'de bombalı saldırıda 3'ü ağır 12 Alman askeri yaralandı

Son dakika... Mali'de bombalı saldırıda 3'ü ağır 12 Alman askeri yaralandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mali'de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü ağır 12 askerin yaralandığı belirtildi.

Mali'de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü ağır 12 askerin yaralandığı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Anngegret Kramp-Karrenbauer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu bünyesinde görev yapan Alman askerlere yönelik bugün intihar saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kramp-Karrenbauer, saldırının Gao şehrine 180 kilometre mesafede bir yerde, Orta Avrupa Saati ile 08.28'de düzenlendiğini ve saldırıda 12 Alman ile 1 BM askerinin yaralandığını söyledi.

3 Alman askerinin ağır yaralı olduğu bilgisini paylaşan Kramp-Karrenbauer, tüm yaralıların olay yerinden helikopterlerle tahliye edildiğini anlattı.

Alman Bakan, ağır yaralı 2 askerin durumunun "stabil" olduğunu, diğerinin ise ameliyatının devam ettiğini kaydetti.

Olay yerindeki askeri operasyonların henüz tamamlanmadığını aktaran Kramp-Karrenbauer, bir yandan tüm yaralılarla en iyi şekilde ilgilenilmesi, diğer taraftan tüm askerlerin hızlı ve güvenli bir şekilde Gao'daki kampa ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kramp-Karrenbauer, yaralıların ülkeye getirilmesine ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını, ağır yaralı askerlerin durumu izin verdiğinde yarın sabah Almanya'ya getirileceğini belirtti.

Alman Bakan, saldırının arka planı, arkasında kimin olduğu, bunun askeri durum ve misyon için ne anlama geldiği ve sahadaki durumun ne olduğuna ilişkin sorularla gelecek günlerde meşgul olacaklarını, bugün düşüncelerinin ülke dışında görev yapan Alman askerlerinin yanında olduğunu kaydetti.

BM misyonu MINUSMA kapsamında yaklaşık 900 asker görev yapıyor.

Mali'deki barış sürecini destekleme amacıyla MINUSMA bünyesinde ülkede bulunan Alman askerlerin büyük bölümü Gao'daki "Camp Castor" kampında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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