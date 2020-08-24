Son dakika... Mali'de askeri cunta 3 yıllık askeri, hükumet istiyor Son dakika gelişmesine göre Mali'de darbenin ardından yönetime el koyan askeri cunta, 3 yıllığına askeri bir hükumet kurulmasını istiyor.

Mali'de darbenin ardından yönetime el koyan askeri cunta, 3 yıllığına askeri bir hükumet kurulmasını istiyor.

Mali'de yönetime el koyan askeri cunta ile bölgeye gelen Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) heyet ile görüşmeler yapılıyor. Askeri cunta ve ECOWAS bası konularda uzlaşı sağladı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, askeri cuntanın, ülkenin 3 yıl boyunca asker lider önderliğindeki hükümet tarafından yönetilmesi önerisinde bulunduğu kaydedildi. İstifa eden Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın ise evine dönmesi veya tedavi için yurt dışına çıkabileceği bildirildi. Başbakan Boubou Cissé'nin güvenli bir yerde tutulacağı açıklandı.

Mali'de, 18 Ağustos tarihinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonmuştu. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. - BAMAKO

Kaynak: İHA